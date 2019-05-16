Футбол
Роберт Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаNewInform вчера в 12:35
Хавбек петербургского «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак может покинуть клуб из Северной столицы по окончании текущего сезона. С соответствующим заявлением выступил агент футболиста Юрай Венглош. По его словам, возможной причиной ухода Мака из «Зенита» является недостаток игровой практики.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено вчера в 20:29
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено вчера в 05:16
Религия
Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге
Обновлено в 00:31
Общество
Уволен директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов
Кардиохирург сообщил изданию НГС, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, кто займет пост директора клиники после него.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено вчера в 15:46
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» амурский тигр днем сделал «ночное селфи»
Амурский тигр в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье днем случайно сделал "ночное селфи" на фотоловушку, которая перешла в режим ночного видения, сообщает учреждение на своих страницах в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Ливень в этот день обещает хороший урожай
Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»
Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек».
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено 15 мая в 01:50
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Авто
11 модификаций Волги ГАЗ-21, которых как бы не было
ГАЗ-21 вдохновила целое поколение российских кастомайзеров. 20 самых выдающихся вариаций на тему этой Волги — тут.
Обновлено вчера в 23:01