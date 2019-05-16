Роберт Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезонаNewInform вчера в 12:35

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак может покинуть клуб из Северной столицы по окончании текущего сезона. С соответствующим заявлением выступил агент футболиста Юрай Венглош. По его словам, возможной причиной ухода Мака из «Зенита» является недостаток игровой практики.

Роберт Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона

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