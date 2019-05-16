Футбол

Роберт Мак может покинуть «Зенит» летомРИА Новости 10:35

Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk. Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа летом 2016 года, но затем провел сезон-2017/18 в аренде в том же ПАОКе.
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Источник: Мак может покинуть «Зенит»

Спорт-Экспресс09:14

Мак может покинуть «Зенит»

Чемпионат08:50

Агент Мака рассказал о возможном уходе игрока из «Зенита»

Матч ТВ08:20

Агент Мака рассказал о возможном уходе игрока из «Зенита»

Sportbox.RU08:20

Агент: «Мак может продлить контракт с „Зенитом“, но может и уйти»

Soccer.ru08:20

Агент сообщил, что Мак может уйти из «Зенита» по окончании сезона

Sport24.ru08:02

Александр ПАНОВ: Семак создал не только команду, но и коллектив, почти семью

Спорт уик-эндвчера в 22:22
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Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
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Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»

Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
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МИД Эстонии направит консула к задержанным в Калининграде рыбакам

МИД Эстонии собирается направить консула в Калининград для решения проблем эстонских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве.
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В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

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Космос

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В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
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Роберт Мак
Словацкий футболист
Словацкий футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Словакии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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