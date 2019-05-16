Футбол
Роберт Мак может покинуть «Зенит» летомРИА Новости 10:35
Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk. Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа летом 2016 года, но затем провел сезон-2017/18 в аренде в том же ПАОКе.
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