Футбол

Роберт Мак может перейти из «Зенита» в «Бешикташ»Телеканал Санкт-Петербург 06:03

Накануне состав петербургского клуба пополнил бразилец Малком Филипе Силва де Оливейра.
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Роберт Мак
Словацкий футболист
Словацкий футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Словакии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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