Футбол
Роберт Мак может перейти из «Зенита» в «Бешикташ»Телеканал Санкт-Петербург 06:03
Накануне состав петербургского клуба пополнил бразилец Малком Филипе Силва де Оливейра.
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Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Спорт
Соревнования по вейкбордингу впервые проведут на ВДНХ 4 августа
Соревнования по вейкбордингу за кубок "ВНДХ 80" состоятся 4 августа.
Обновлено в 05:18
Общество
Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly
Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 18:25
Здоровье
Медики: Продукты с трансжирами повышают риск инсульта
Исследователи пришли к выводу, что повышенный риск возникновения инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых заболеваний имели люди, употребляющие в пищу жареные блюда, чипсы, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
США могут отказать Лондону в торговой сделке из-за цифрового налога
Администрация американского президента предупредила Лондон о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между странами, если Великобритания введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма
Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.
Обновлено в 06:59
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать микрофон и камеру ноутбука
По словам руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана, оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Теннис
Российский теннисный арбитр дисквалифицирован за сокрытие коррупции
Теннисный арбитр из России Светлана Теряева была дисквалифицирована по итогам заседания антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit.
Обновлено в 06:53
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Общество
Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр
Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Политика
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Футбол
Урал — Ростов 0:0 (1-й тайм)
После трех туров РПЛ «Ростов» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47