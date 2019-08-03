Футбол
Роберт Мак может перейти из «Зенита» в «Бешикташ»Телеканал Санкт-Петербург 06:03
Накануне состав петербургского клуба пополнил бразилец Малком Филипе Силва де Оливейра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.
Обновлено в 08:20
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Игры
Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии
Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог
Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Политика
Медведев на Курилах ответил Японии: Это наша земля
Напомним, ранее в Токио выразили протест визиту Медведева на Итуруп, заявив, что это «уязвляет чувства японских граждан».
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.
Обновлено в 07:57
Общество
ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума»
За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.
Обновлено в 09:04
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Финансы
Прогноз: рублю вновь предрекают рискованный август
На фоне рисков новых санкций и снижения нефтяных цен из-за торговых войн эксперты не исключают рискованного августа для рубля.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N
Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»
Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Гаджеты
Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi
Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно.
Обновлено в 09:59
Экономика
Эксперт объяснил, в чём уникальность экономической модели РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Трое погибших: легковушку замяло под КамАЗ в Ленинградской области
Легковушка практически полностью оказалась под КамАЗом, сообщает сайт Пятого канала.
Обновлено в 05:36