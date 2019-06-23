Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видеоРИА Новости 09:06
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Авто
Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Авто
В сети представили рендер среднемоторного Dodge Viper
На рендерах, представленных дизайнером, силовая установка была расположена за спинками сидений.
Обновлено в 10:54
Авто
Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы
Всего с конвейеров фабрики сойдет не более 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых британцы оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге
В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Футбол
Торрес объяснил причину завершения карьеры
Обновлено в 03:05
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Происшествия
При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек
В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Политика
Стелу в память о русских моряках открыли на Крите
Греция увековечила память о моряках, которые помогали перевозить греческих беженцев с Крита на остров Милос и выводить османские вооруженные силы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика
Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Экономика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Общество
На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04