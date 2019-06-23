Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видеоРИА Новости 09:06

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
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Роберт Де Ниро поучаствовал в съемках антироссийского видео

РЕН ТВ09:41

Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и Морфеус из «Матрицы» выступили против России

Lenta.ru11:01

Роберт Де Ниро обвинил Россию в атаке на демократию США

Телеканал 360°10:20

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике

URA.Ru10:02

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике

Газета.Ru09:33

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Московский Комсомолец09:21

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

РИА Новости09:06
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Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

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Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
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В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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В Ростове потушили пожар на Центральном рынке

В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
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Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки России

Обновлено в 09:23
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика

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Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности

Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Авто

В сети представили рендер среднемоторного Dodge Viper

На рендерах, представленных дизайнером, силовая установка была расположена за спинками сидений.
Обновлено в 10:54
Авто

Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы

Всего с конвейеров фабрики сойдет не более 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых британцы оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге

В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Футбол

Торрес объяснил причину завершения карьеры

Обновлено в 03:05
Политика

Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Происшествия

При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек

В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Политика

Стелу в память о русских моряках открыли на Крите

Греция увековечила память о моряках, которые помогали перевозить греческих беженцев с Крита на остров Милос и выводить османские вооруженные силы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
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Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

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Политика

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Обновлено в 08:27
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Обновлено в 11:05
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Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Экономика

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Общество

Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям

Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Политика

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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Роберт Де Ниро
Американский актёр
Американский актёр, режиссёр и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар».
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