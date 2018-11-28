Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, последнее время выступавший за индийский клуб "Атлетико" в роли играющего тренера, объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, информирует Sky Sports. Футболист вошел в штаб нового главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти.

Робби Кин завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Ирландии

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