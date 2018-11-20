Футбол

Роббен вернулся к тренировкам в общей группе
Евро-футбол.ру
09:15

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба команды. Помимо голландца, к тренировкам приступил Кингсли Коман.
Евро-футбол.ру09:15

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Коман провел часть тренировки с командой

Soccer.ru09:27

Роббен вернулся к тренировкам в общей группе

Евро-футбол.ру09:15

Роббен и Коман приступили к тренировкам в общей группе

Матч ТВ09:10

Роббен и Коман приступили к тренировкам в общей группе

Sportbox.RU09:10

Коман провел часть тренировки с командой

Спорт-Экспресс08:47

Коман и Роббен вернулись в общую группу «Баварии»

Sport24.ru08:45
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
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