Футбол
После горького разочарования в субботу хотели показать хорошую игру, в том числе для наших болельщиков. Великие команды всегда поднимаются, и мы это сделали. «Бавария» демонстрировала хороший темп, реализовывала моменты, была компактна и действовала решительно.
Чемпионатвчера в 19:41
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Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 02:04
Футбол
Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 01:40
Футбол
Финал Кубка Либертадорес может пройти в Дохе
Накануне стало известно, что матч пройдет за пределами Аргентины. Ответная игра может состоится в столице Катара Дохе.
Обновлено в 02:11
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Забить „Валенсии“ было непросто»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отдал должное «Валенсии» (1:0) после матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:11
Футбол
Серхио Агуэро: «Миссия выполнена»
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после ничьей с "Лионом" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что миссия выполнена.
Обновлено в 01:37
Футбол
Жозе Моуринью: «Де Хеа хочет остаться в „МЮ“»
Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Обновлено в 01:34
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Обновлено в 02:05
Футбол
Ван Гал: не думаю, что «Барселоне» стоит возвращать Неймара
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Луи ван Гал прокомментировал возможное возвращение бразильского форварда Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 01:48
Футбол
Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 01:09
Футбол
Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова.
Обновлено в 01:42
Футбол
Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль.
Обновлено в 00:09
Футбол
Карло Анчелотти: «Думаю, „Црвена Звезда“ сделает ставку на контратаки»
Думаю, что они сделают ставку на контратаки. Нам важно выйти в плей-офф, но этот матч не станет решающим.
Обновлено в 01:29
Футбол
Руй Витория: «Главное, чтобы „Бенфика“ проявила сплоченность»
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии».
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Лучано Спаллетти: «Все знают, как престижно играть на „Уэмбли“»
Обновлено в 01:04
Футбол
СМИ назвали главного претендента на «Золотой мяч»
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 20:46