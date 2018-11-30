Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в матче с «Бенфикой» (5:1) забил лучший гол 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лучшим, по итогам голосования среди болельщиков, был признан первый гол Роббена в этой встрече, забитый на 13-й минуте.

Роббен стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Футбол Футбол Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.

Футбол Футбол Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.

Футбол Футбол Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.

Футбол Футбол Юмтити отказался от операции на колене Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене.

Футбол Футбол Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на данный момент у него нет предложений о работе, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Объявлены составы на матч «Рубин» — «Динамо» «Рубин» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Футбол Футбол Сын Зидана: «Отец скоро вернется к тренерской работе» Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе.

Футбол Футбол Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым.

Футбол Футбол Джеко не поможет «Роме» в течение трех недель Джеко пропустил домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (0:2), а Эль-Шаарави был заменен на 22-й минуте этой встречи из-за повреждения.

Футбол Футбол Моуринью: теперь люди знают, на что способен Феллайни Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью похвалил полузащитника команды Маруана Феллайни.

Футбол Футбол Перишич: «Мечтаю выступать в чемпионате Англии» Вингер миланского "Интера" Иван Перишич заявил, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.

Футбол Футбол Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.