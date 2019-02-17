Роббен рассказал о нелюбви к стадиону «Ливерпуля»Матч ТВ 03:57

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поговорил о «Ливерпуле» перед очной встречей команд на «Энфилде» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Участие самого голландца в матче под вопросом из-за травмы. Напомним, Роббен выступал в АПЛ с 2004 по 2007 год, защищая цвета «Челси».

Роббен рассказал о нелюбви к стадиону «Ливерпуля»

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