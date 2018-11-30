Футбол

Роббен признан автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов
Sport24.ru
10:55

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 28 ноября
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Первый из двух голов полузащитника «Баварии» Арьена Роббена в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:1) признан лучшим мячом недели в Лиге чемпионов.
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