Футбол
Роббен предложил свои услуги «Лацио»Чемпионат 16:52
Вингер «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Calciomercato.it. По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста. Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года из «Реала» за сумму в € 25 млн.
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В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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В НАТО заявили, что учения на Балтике не направлены против кого-либо
Свыше 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов задействованы в ежегодных морских учениях НАТО Baltops, которые стартовали на Балтике, в этом году маневры проходят под командованием американских военных, сообщил альянс.
Обновлено в 17:11
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В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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