Футбол
Роббен предложил свои услуги «Лацио»Чемпионат вчера в 16:52
Вингер «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Calciomercato.it. По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста. Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года из «Реала» за сумму в € 25 млн.
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Экономика
Саудовская Аравия планирует открыть генконсульство в Казани
Обновлено в 05:20
Экономика
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных
В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Политика
Глава правительства Астраханской области ушел в отставку
Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Путешествия
Путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Российские деловые издания поддержали Голунова
Журналист "Медузы" Голунов задержан 6 июня полицейскими, которые нашли в рюкзаке несколько грамм наркотиков; потом наркотики нашли и в доме у Голунова.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Транспорт
В РФ появятся чёткие правила установки дорожных камер
Чёткие правила установки комплексов будут закреплены в федеральном законодательстве.
Обновлено в 04:00
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Обновлено в 04:56
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Авто
Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Финансы
Курсы доллара и евро на 10 июня
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 июня, составляет 65,0395 рубля.
Обновлено в 01:00
Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 01:54
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Замглавы Барнаула подозревается в получении миллионной взятки
Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины
По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
Обновлено в 05:41
Наука
На Кипре обнаружили неолитические каменные постройки
Каменные строения, обнаруженные археологами на юге Кипра, были построены около семи-восьми тысяч лет назад, то есть, в эпоху неолита — сообщают официальные представители Управления древностей Республики Кипр.
Обновлено в 05:19
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Политика
Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента
Конституционный суд Молдавии принял решение временно передать президентские полномочия временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Якутии пенсионер убил соседей по даче и покончил с собой
Жертвами преступления стали супруги и их 14-летняя дочь 60-летний мужчина подозревается в убийстве семьи соседа по даче, пенсионер застрелился во время задержания, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Саха.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Футбол
Роналду выиграл второй трофей со сборной
Сборная Португалии обыграла Голландию в финальном матче Лиги наций – 1:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду выиграл второй трофей за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:25