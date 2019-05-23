Футбол

Роббен получил предложение от «Лестера»Советский спорт 07:40

Как сообщает Daily Mail, 35-летний полузащитник получил несколько предложений, однако, фаворитом на его подписание является Лестер.
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Подробнее о событии

СМИ: «Лестер» проявляет интерес к Роббену

Спорт-Экспресс14:57

Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Чемпионат14:43

«Лестер» и ПСВ интересуются Роббеном. Летом игрок покинет «Баварию»

Бомбардир.ру13:52

Роббен может вернуться в АПЛ

Евро-футбол.ру10:25

Роббен: «„Лестер“ - это вариант, но пока я не решил»

Soccer.ru09:52

Роббен получил предложение от «Лестера»

Советский спорт07:40

Роббен может летом перейти в «Лестер»

Sport24.ru07:28
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Политика

Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:39
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Транспорт

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график. Об этом сообщила пресс-служба московского метро в Twitter.
Обновлено в 16:15
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:44
Космос

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
Обновлено в 15:24
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Космос

Юпитер как бы намекает, что наше время истекает

Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах.
Обновлено в 02:15
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Хоккей

Умер двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежи Сергей Абрамов

Обновлено в 15:46
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Российских военных отправят в Конго

Россия и Республика Конго подписали контракт о направлении в африканское государство российских военных специалистов для обучения конголезских коллег эксплуатации, обслуживанию и ремонту поставленной ранее Москвой техники.
Обновлено в 16:16
Футбол

Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»

Обновлено в 13:17
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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