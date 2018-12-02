Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона
Спорт-Экспресс
12:54

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Спорт-Экспресс12:54

Подробнее о событии

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Спорт-Экспресс12:54

Роббен объявил о том, что покинет «Баварию» в конце сезона

РИА Новости12:53

Арьен Роббен: «Это мой последний сезон в „Баварии“»

Матч ТВ12:15

Арьен Роббен: «Это мой последний сезон в „Баварии“»

Sportbox.RU12:15

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в 2019 году

Газета.Ru11:50

Роббен покинет «Баварию» по окончании сезона. Он в клубе почти 10 лет

Sports.ru11:50

Роббен подтвердил, что уйдет из «Баварии» летом 2019 года

Sport24.ru10:41
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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