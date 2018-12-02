Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

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