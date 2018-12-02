Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона
Спорт-Экспресс
12:54

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Спорт-Экспресс12:54

Подробнее о событии

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Спорт-Экспресс12:54

Роббен объявил о том, что покинет «Баварию» в конце сезона

РИА Новости12:53

Арьен Роббен: «Это мой последний сезон в „Баварии“»

Матч ТВ12:15

Арьен Роббен: «Это мой последний сезон в „Баварии“»

Sportbox.RU12:15

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в 2019 году

Газета.Ru11:50

Роббен покинет «Баварию» по окончании сезона. Он в клубе почти 10 лет

Sports.ru11:50

Роббен подтвердил, что уйдет из «Баварии» летом 2019 года

Sport24.ru10:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в московском дерби

Обновлено в 17:22
Футбол

Сборная Италии попала в группу отбора Евро-2020 к Армении и Боснии

Церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 прошла в воскресенье в Дублине. Сборная Италии возглавила группу J.
Обновлено в 16:14
Футбол

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

«Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 15-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 17:22
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:51
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено в 16:49
Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:43
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 13:47
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче с шестью голами

«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 16:23
Футбол

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Обновлено в 15:37
Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»

В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

Обновлено в 14:55
Футбол

Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Обновлено в 12:18
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 10:20
Футбол

«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби

«Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».
Обновлено в 16:57
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии

Обновлено в 09:45
ещё по теме
Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное