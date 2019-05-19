Футбол

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»Чемпионат вчера в 14:17

Голландский полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен облил пивом главного тренера команды Нико Ковача во время празднования чемпионского титула. Эпизод произошёл после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (5:1).
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Роббен облил наставника «Баварии» Ковача пивом

Газета.Ru02:15

Ковач: «Рибери и Роббен 10 лет олицетворяли Бундеслигу и „Баварию“»

Sport24.ru00:52

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства

Sportbox.RUвчера в 15:14

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии» (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 15:53

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства

Матч ТВвчера в 15:14

Ковач: Роббен и Рибери 10 лет олицетворяли «Баварию» и Бундеслигу

Чемпионат01:30
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Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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