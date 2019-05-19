Футбол
Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»Чемпионат вчера в 14:17
Голландский полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен облил пивом главного тренера команды Нико Ковача во время празднования чемпионского титула. Эпизод произошёл после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (5:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии» (ВИДЕО)
ProstoProSportвчера в 15:53
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Спорт
Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года в Европе
Обновлено вчера в 15:23
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы
Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Технологии
Не бери в голову
Например, в США некоторые рестораны предлагают скидки к меню, если посетитель при входе сдаст свой смартфон и не будет им пользоваться в заведении.
Обновлено в 02:10
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено 17 мая в 22:32
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Общаясь с журналистами звездная наследница рассказала, что ее отцу мешала семья. Муслим Магомаев был одним из самых известных исполнителей.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
В продаже появился Ford Mustang GT, снимавший погони в фильме Need For Speed
На торговой площадке eBay выставили Ford Mustang GT, собранный специально для того, чтобы с него снимались скоростные сцены в фильме Need For Speed.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Амбулаторной службе психиатрической помощи Москвы исполнилось 100 лет
Амбулаторной службе психиатрической помощи столицы исполнилось 100 лет.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички
Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Елизавета II пришла на свадьбу двоюродной племянницы
Королева Великобритании Елизавета II пришла на свадьбу своей двоюродной племянницы – дочери принца Майкла Кентского леди Габриэллы Виндзор.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Путин поприветствовал участников форума выпускников МГИМО
Обновлено в 02:02
Происшествия
ВИЧ-диссиденты атаковали мобильную лабораторию в Новосибирске
В Новосибирске активистки попытались помешать работе тест-мобиля, предлагающего бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 13:22
Технологии
Facebook открыла финансово-технологическую организацию в Швейцарии
Американская компания Facebook учредила в Швейцарии дочернюю организацию, которая будет специализироваться на предоставлении финансовых и технологических услуг.
Обновлено в 01:08
Политика
Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно
Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».
Обновлено вчера в 04:27