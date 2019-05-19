Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»Чемпионат вчера в 14:17

Голландский полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен облил пивом главного тренера команды Нико Ковача во время празднования чемпионского титула. Эпизод произошёл после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (5:1).

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»

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