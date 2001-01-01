Футбол

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»Чемпионат 14:17

Голландский полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен облил пивом главного тренера команды Нико Ковача во время празднования чемпионского титула. Эпизод произошёл после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (5:1).
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Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии» (ВИДЕО)

ProstoProSport15:53

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»

Чемпионат14:17

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства

Sportbox.RU15:14

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства

Матч ТВ15:14
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Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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