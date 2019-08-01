Футбол
Роббен намерен отдохнуть от футбола полгода-годСпорт-Экспресс 05:33
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, чем он собирается заниматься после завершения карьеры.
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Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Экономика
Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год
Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 06:03
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Политика
Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписан из больницы
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка
О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Кандидат в губернаторы Петербурга раскритиковал «дорогую игрушку» ВСД
Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Гражданская платформа», депутат городского Заксобрания Михаил Амосов раскритиковал идею строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в ходе третьего раунда теледебатов 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Nokia планирует перезапуск еще одного легендарного кнопочного телефона
Большинство экспертов предполагают, что речь идет о такой популярной в свое время модели телефона как Nokia 2720, которая получил возможность работы с четвертом поколении сетей.
Обновлено в 05:40
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Ефремов получил травму крестообразной связки колена
Обновлено в 06:03
Футбол
Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт
По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39