Роббен может уже не сыграть за «Баварию»Спорт-Экспресс 13:24

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен выразил опасения, что больше не сыграет за клуб в этом сезоне. 35-летний голландец из-за травм не выходил на поле с ноября прошлого года. Его контракт с мюнхенцами истекает летом, он уже говорил, что покинет клуб по окончании сезона.

Роббен может уже не сыграть за «Баварию»

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