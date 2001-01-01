Футбол

Роббен может стать игроком «Лацио»Матч ТВ 16:52

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Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может стать игроком «Лацио». По информации источника, представители голландца предложили его услуги итальянскому клубу.
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Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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Лацио
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