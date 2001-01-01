Футбол
Роббен может стать игроком «Лацио»Матч ТВ 16:52
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может стать игроком «Лацио». По информации источника, представители голландца предложили его услуги итальянскому клубу.
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Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Общество
Мэрия Якутска вступила в конфронтацию с антимонопольной службой Якутии?
Принять участие в объявленном аукционе пожелали три организации, которые решением аукционной комиссии Мэрии Якутска 13 мая были допущены к участию в нем. По результатам состоявшегося 16 мая аукциона первое место заняло ОАО "Сахаавтодор", снизившее цену до 193,5 млн рублей, второе место ООО "Монтажсервис" с ценой 194,4 млн рублей.
Обновлено в 14:34
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено в 20:31
Общество
Битва за парк «Изумрудный». Вакаев рассказал, почему не хочет объединяться с Тулиным
Депутат АКЗС Владислав Вакаев заявил в сети Facebook, что общественная группа "ГорСад" (разработчики концепции парка «Изумрудный») не будет объединяться предпринимателем Павлом Тулиным, тоже работающим над концепцией развития парка.
Обновлено в 20:34
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Экономика
В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз
В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами в 8 раз.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Транспорт
ГАИ начнёт массовую установку камер на дорогах
Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне
Пожар, произошедший в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены.
Обновлено в 19:50
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Общество
«Ижора Парк» будет голодать
Группа дольщиков ЖК «Ижора Парк», брошенного ГК «Норманн» в Металлострое, 12 июня собирается начать голодовку.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Политика
«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00.
Обновлено в 04:41
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Автоспорт
Стюарды Гран-при Канады рассказали о причинах наказания Феттеля
Стюарды объяснили причины вынесения штрафа немецкому пилоту "Феррари" в гонке Гран-при Канады "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
Авто
Опубликована пятерка лучших бюджетных автомобилей
Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 18:06
Наука
Глобальное потепление сделает жизнь в Сибири комфортнее
Ранее незаселенные области Сибири и Дальнего Востока из-за глобального потепления могут стать пригодными для жилья в конце XXI века, сообщают исследователи из Красноярского Научного Центра Сибирского отделения РАН и Национального Института Аэрокосмической Промышленности, США.
Обновлено 07 июня в 09:29
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Экономика
Удмуртия вошла в ТОП-30 нацрейтинга состояния инвестиционного климата
29 место заняла Удмуртия в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди 78 регионов России.
Обновлено в 02:22
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38