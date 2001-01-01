Футбол
Роббен может стать игроком «Лацио»Матч ТВ 16:52
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может стать игроком «Лацио». По информации источника, представители голландца предложили его услуги итальянскому клубу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 16:30
Футбол
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено в 16:36
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Политика
Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске
Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Политика
ЕС официально признал новое правительство Молдавии
Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бил беременную жену
Жена Алибасова-младшего добавила, что Бари в последние месяцы ее беременности упрекал женщину в том, что она стала хуже выглядеть.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Зеленский угостил участников съезда шаурмой
Участников съезда партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» угощали шаурмой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Обновлено в 12:53
Хоккей
Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса
Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
Общество
Проректор РАНХиГС Федотов сожалеет, что назвал учителей неудачниками
Проректор РАНХиГС Иван Федотов, назвавший школьных учителей «отвратительными» и «закомплексованными неудачниками», признал, что был слишком категоричен.
Обновлено в 17:26
Игры
«Ведьма из Блэр» получит новую игру
«Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.
Обновлено в 16:42
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Космос
Солнце достигло минимума активности
Минимумы и максимумы солнечной активности чередуются каждые 11 лет – это явление известно как цикл Швабе (по имени немецкого астронома-любителя Самуэля Генриха Швабе).
Обновлено 06 июня в 01:57
Здоровье
Названа причина преждевременной смерти молодых людей
По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Наука
Двуногого робота Cassie поставили на гироролики
Американские инженеры научили двуногого робота Cassie стабильно ездить на гиророликах, представляющих собой две отдельные платформы, управляемые наклоном корпуса, рассказывает IEEE Spectrum.
Обновлено 07 июня в 04:52
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита
Если клещ все-таки укусил, а прививка не сделана, то укушенному вводят иммуноглобулин против энцефалита в течение 96 часов после присасывания.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Люди погибли при крушении самолёта в Португалии
Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 10:18