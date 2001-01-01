Футбол

Роббен может стать игроком «Лацио»Матч ТВ вчера в 16:52

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может стать игроком «Лацио». По информации источника, представители голландца предложили его услуги итальянскому клубу.
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Роббен хочет перейти в «Лацио» и сообщил об этом руководству римлян

ProstoProSportвчера в 17:09

Роббен предложил свои услуги «Лацио»

Чемпионатвчера в 16:52

Роббен может стать игроком «Лацио»

Матч ТВвчера в 16:52

Роббен может стать игроком «Лацио»

Sportbox.RUвчера в 16:52

Роббен может продолжить карьеру в Италии

Sport.ruвчера в 19:59

СМИ: Роббен сделал предложение «Лацио»

Советский спортвчера в 16:40

СМИ: Роббен может перейти в «Лацио»

Спорт-Экспрессвчера в 16:24
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Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Обновлено вчера в 16:56
Здоровье

В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer

Обновлено в 00:48
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Хоккей

«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли

Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Обновлено в 01:32
Происшествия

Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию

Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Общество

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт

Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту

Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.
Обновлено в 02:48
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Определена новая причина преждевременной смерти молодых людей

Причиной многих преждевременных смертей молодых людей от сердечно-сосудистых заболеваний является недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Теннис

Барти возглавила чемпионскую гонку WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.
Обновлено в 01:41
Футбол

Ганчаренко рассказал, как делил съемную квартиру с Кононовым

Ганчаренко и Кононов жили в одной съемной квартире во времена выступлений за БАТЭ.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

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Общество

Эксперты назвали самый вкусный квас

Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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