Футбол

Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол 14:02

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
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Роббен может вернуться в АПЛ

Евро-футбол.ру10:25

Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Чемпионат14:43

Роббен может оказаться в АПЛ

Sport.ru16:59

СМИ: «Лестер» проявляет интерес к Роббену

Спорт-Экспресс14:57

Роббен: «„Лестер“ - это вариант, но пока я не решил»

Soccer.ru09:52

Роббен получил предложение от «Лестера»

Советский спорт07:40

Роббен может летом перейти в «Лестер»

Sport24.ru07:28
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Экономика

Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны

Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Политика

В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Общество

Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»

Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»

Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Политика

Путин и Лукашенко поговорят о закупке казахстанской нефти

Ранее Лукашенко встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, с которым также обсудил возможные поставки.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов встретит 47-летие в СИЗО

Басманный суд столицы оставил в СИЗО до 25 июля экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Хоккей

Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча

Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Музыка

Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов в финале конкурса.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ

47% респондентов заявили, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации должны иметь такие же права, как и люди с традиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 06:17
Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:34
Политика

На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду

В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Обновлено вчера в 12:15
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.
Обновлено в 07:13
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Обновлено в 09:00
Политика

«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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