Футбол
Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол 14:02
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
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Экономика
Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны
Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Общество
Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»
Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов
На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Политика
Путин и Лукашенко поговорят о закупке казахстанской нефти
Ранее Лукашенко встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, с которым также обсудил возможные поставки.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов встретит 47-летие в СИЗО
Басманный суд столицы оставил в СИЗО до 25 июля экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Музыка
Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении
Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов в финале конкурса.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ
47% респондентов заявили, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации должны иметь такие же права, как и люди с традиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 06:17
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:34
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Обновлено вчера в 12:15
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.
Обновлено в 07:13
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube
Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58