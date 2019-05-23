Футбол
Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол 14:02
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
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