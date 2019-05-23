Футбол

Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол 14:02

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Лестер» проявляет интерес к Роббену

Спорт-Экспресс14:57

Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Чемпионат14:43

Роббен может летом перейти в «Лестер»

Sport24.ru07:28

Роббен может вернуться в АПЛ

Евро-футбол.ру10:25

Роббен: «„Лестер“ - это вариант, но пока я не решил»

Soccer.ru09:52

Роббен получил предложение от «Лестера»

Советский спорт07:40

Роббен может оказаться в АПЛ

Sport.ru16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Обновлено в 17:51
Общество

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Политика

Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено в 19:29
Политика

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Московское метро оштрафует производителя застрявших поездов

Обновлено в 18:14
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го.
Обновлено в 09:50
Политика

В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Технологии

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Космос

Почему Плутон больше никогда не станет планетой

Предметом дискуссии стали формальные определения планеты и карликовой планеты, принятые XXVI Ассамблеей МАС в августе 2006 года.
Обновлено в 17:04
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Происшествия

На Невском проспекте мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

Обновлено в 12:51
Авто

Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith

Британская марка Rolls-Royce показал спецверсию купе Wraith — Eagle VIII.
Обновлено в 12:55
Общество

Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено в 11:19
Хоккей

Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»

Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии

Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.
Обновлено в 18:42
Космос

Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта

Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено в 12:10
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Обновлено в 09:07
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика

Беларусь планирует получать нефть из Казахстана

Александр Лукашенко намерен активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг

Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Арестован водитель автобуса, попавшего в ДТП в Италии

Обновлено в 04:30
Политика

Семья Бута впервые получила американскую визу

В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Хоккей

Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 13:00
Хоккей

Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 17:37
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
Обновлено в 09:46
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное