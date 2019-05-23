Футбол
Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол вчера в 14:02
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
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Происшествия
СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области
Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:14
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Общество
Курск отмечает День славянской письменности и культуры
Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Политика
Рада зарегистрировала заявление Гройсмана об отставке
Сегодня глава новой президентской администрации Богдан заявил, что из-за возможной отставки премьер-министра Украины Гройсмана коллапса в стране не произойдет.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
РЭО нашел возможность снизить тарифы на мусор для населения
Делегация Российского экологического оператора (РЭО) посетила Германию и познакомилась с немецким опытом по сбору и переработке мусора.
Обновлено в 06:50
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Юлия Савичева лечилась после выкидыша
Обновлено в 03:00
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Игры
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана
Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Политика
Владимир Путин вручил государственные награды
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко одной из высших государственных наград России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 07:18
Здоровье
Глава Минздрава Украины рассказала о пользе пива
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook заявила о пользе пива.
Обновлено в 09:30
Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Автопарк каршеринга «Делимобиль» пополнился 150 автомобилями Smart
Обновлено вчера в 09:41
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Футбол
Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила, что они с мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером, ждут второго ребенка.
Обновлено в 08:22