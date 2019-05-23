Футбол
Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол вчера в 14:02
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
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Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Космос
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
Хоккей
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе
Ведущая поинтересовалась у супруги певца Валерия Меладзе, хочет ли она в будущем еще одного ребенка от своего мужа.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Общество
За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Экономика
В Сбербанке проходит ежегодное общее собрание акционеров
Председателем правления и главой Сбербанка с 2007 года является Герман Оскарович Греф, ранее занимал должность главы Министерства экономического развития России.
Обновлено в 05:18
Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Путешествия
В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках
Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма.
Обновлено в 05:51
Спорт
Владислав Третьяк: «На выборы главы ИИХФ никто еще не выдвинулся»
Глава Федерации хоккея России и член совета ИИХФ Владислав Третьяк сообщил, что кандидатур на выборы президента ИИХФ нет.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением
О возрасте, а точнее о старении разоткровенничалась с публикой, выступающая в качестве спикера Деми Мур.
Обновлено в 02:00
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Авто
Обновленный «клон» Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае
Компания GAC готовит к премьере обновленную версию внедорожника Trumpchi GS8, которую в народе уже прозвали китайской копией Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40