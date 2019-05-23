Футбол

Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол вчера в 14:02

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».
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Роббен может оказаться в АПЛ

Sport.ruвчера в 16:59

СМИ: «Лестер» проявляет интерес к Роббену

Спорт-Экспрессвчера в 14:57

Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Чемпионатвчера в 14:43

«Лестер» опережает ПСВ в борьбе за Роббена

Матч ТВ05:29

Роббен: «„Лестер“ - это вариант, но пока я не решил»

Soccer.ruвчера в 09:52

Роббен получил предложение от «Лестера»

Советский спортвчера в 07:40

Роббен может летом перейти в «Лестер»

Sport24.ruвчера в 07:28
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Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Космос

На Марсе зафиксировали уникальный феномен

Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
Хоккей

В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Сотрудники ФСБ выявили четыре подпольные оружейные мастерские

Обновлено в 03:24
Общество

Мединский назвал Новосибирскую область крупнейшим культурным центром

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе

Ведущая поинтересовалась у супруги певца Валерия Меладзе, хочет ли она в будущем еще одного ребенка от своего мужа.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Общество

За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Культура

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Экономика

В Сбербанке проходит ежегодное общее собрание акционеров

Председателем правления и главой Сбербанка с 2007 года является Герман Оскарович Греф, ранее занимал должность главы Министерства экономического развития России.
Обновлено в 05:18
Экономика

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Экономика

Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Путешествия

В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках

Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма.
Обновлено в 05:51
Спорт

Владислав Третьяк: «На выборы главы ИИХФ никто еще не выдвинулся»

Глава Федерации хоккея России и член совета ИИХФ Владислав Третьяк сообщил, что кандидатур на выборы президента ИИХФ нет.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением

О возрасте, а точнее о старении разоткровенничалась с публикой, выступающая в качестве спикера Деми Мур.
Обновлено в 02:00
Политика

Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17

Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Авто

Обновленный «клон» Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае

Компания GAC готовит к премьере обновленную версию внедорожника Trumpchi GS8, которую в народе уже прозвали китайской копией Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии

В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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