Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»Еженедельник Футбол вчера в 14:02

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента. По информации Британских СМИ фаворит в борьбе за 35-летнего голландца – «Лестер».

Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»

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