Футбол
Роббен может продолжить карьеру в АПЛЧемпионат 14:43
Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета текущего года. Также на игрока претендуют ПСВ и «РБ Лейпциг». Ранее Роббен уже выступал в АПЛ — с 2004 по 2007 годы он играл за «Челси».
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