Роббен может продолжить карьеру в АПЛЧемпионат 14:43

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета текущего года. Также на игрока претендуют ПСВ и «РБ Лейпциг». Ранее Роббен уже выступал в АПЛ — с 2004 по 2007 годы он играл за «Челси».

Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Армия и оружие Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Политика «Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.

Шоу-бизнес Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Политика Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.

Футбол РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.

Путешествия Задержавшиеся российские туристы вылетят с острова Хайнань 24 мая Российские туристы задержанного на острове Хайнань рейса вылетят в Москву 24 мая.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Политика Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.

Политика Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс вместе с Соединенными Штатами предупредил, что голосование создаст прецедент, который должен вызывать беспокойство у всех государств-членов, имеющих собственные территориальные споры.

Политика Замглавы администрации президента Украины раскритиковал закон о люстрации «Одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит администрацию президента к органам власти», — сказал замглавы администрации президента.

Политика Охранники Зеленского трижды ударили журналиста в живот за неудобный вопрос Новый президент Украины, комик Владимир Зеленский отказался разговаривать с журналистами о политике Охранники президента Украины Владимира Зеленского трижды ударили журналиста украинского интернет-издания "Лига" и оттоптали ему ноги за неудобный вопрос.

Технологии Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.