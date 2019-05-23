Футбол

Роббен может продолжить карьеру в АПЛЧемпионат 14:43

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета текущего года. Также на игрока претендуют ПСВ и «РБ Лейпциг». Ранее Роббен уже выступал в АПЛ — с 2004 по 2007 годы он играл за «Челси».
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