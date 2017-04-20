Роббен может летом перейти в «Лестер»Sport24.ru 07:28

35-летний Роббен летом покинет «Баварию» на правах свободного агента. По слухам, кроме «Лестера» на него претендует «ПСВ», в котором Арьен провел два сезона в начале своей карьеры.

Роббен может летом перейти в «Лестер»

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