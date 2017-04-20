Футбол
Роббен может летом перейти в «Лестер»Sport24.ru 07:28
35-летний Роббен летом покинет «Баварию» на правах свободного агента. По слухам, кроме «Лестера» на него претендует «ПСВ», в котором Арьен провел два сезона в начале своей карьеры.
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Происшествия
В Тольятти вороны нападают на людей
Взрослые особи нападают обычно в радиусе 20 метров. Охраняя потомство, вороны могут причинить серьезные увечья людям, – говорит Дербенев.
Обновлено в 07:59
Хоккей
Сборная России победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
На чемпионате мира 2017 года россияне уступили американцам на групповой стадии со счетом 3:5. Всего команды провели на мировых первенствах 17 матчей, сборная России одержала девять побед, команда США выиграла в семи матчах (один раз - в овертайме), еще одна встреча завершилась ничейным результатом.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Общество
Названа средняя цена на выпускные платья для девушек
В январе наряд можно было приобрести в среднем за 4,32 тысячи рублей. В апреле цена снизилась на 14 процентов.
Обновлено в 22:30
Наука
Huawei планирует открыть центр разработки оборудования на базе НГУ
По словам ректора НГУ Михаила Федорука, в настоящее время вуз ведет переговоры о создании крупного центра совместно с компанией Huawei, имеющая офис в новосибирском Академгородке.
Обновлено в 20:39
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено в 21:21
Футбол
Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 07:59
Футбол
Тарасов пока не думает об истекающем контракте
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" отметил, что пока не знает, где продолжит карьеру.
Обновлено в 22:28
Политика
В США отчеканили монету о победе во Второй мировой без СССР
Обновлено в 03:16
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Движение поездов на серой ветке метро восстановлено
Ранее 23 мая вечером движение поездов было прервано из-за поломки одного состава в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево".
Обновлено в 15:04
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено в 12:25
Футбол
Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ
Болельщики "Арсенала" создали петицию о переносе финала Лиги Европы из столицы Азербайджана, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:32
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты
О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31