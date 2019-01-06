Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен летом может отправиться в Серию А. По данным A Bola, в услугах 34-летнего голландца заинтересован миланский "Интер" – в случае, если сторонам удастся договориться, вингер достанется итальянскому клубу бесплатно.

Роббен летом может оказаться в «Интере»

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