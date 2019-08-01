Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола. В начале июля хавбек завершил игровую карьеру.

Роббен хочет на год отдохнуть от футбола

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