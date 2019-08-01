Футбол

Роббен хочет год отдохнуть от футболаЧемпионат 05:47

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Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.
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