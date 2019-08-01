Футбол
Роббен хочет год отдохнуть от футболаЧемпионат 05:47
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.
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Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Общество
Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского
Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.
Обновлено в 07:35
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Общество
Россияне высказались о своем будущем
Большая часть россиян (54 процента) считает, что их будущее зависит от них. Причем в возрастной группе от 18 до 30 лет таковых 73 процента.
Обновлено в 08:25
Игры
Sony купила разработчика игры про человека-паука
Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Обновлено в 09:51
Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Транспорт
В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс
Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".
Обновлено 18 августа в 05:45
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Футбол
ФК «Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом»
Игра состоится 21 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Культура
Десять лет назад скончался народный артист России Семен Фарада
Десять лет назад скончался народный артист России Семен Фарада, сыгравший гостя с юга в фильме "Чародеи".
Обновлено в 09:42
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57