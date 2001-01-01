Футбол
Роббен: «Не уверен, что еще сыграю за „Баварию“ в этом сезоне»Soccer.ru 06:58
Не уверен, смогу ли снова сыграть за "Баварию" в этом сезоне. Это разочаровывающая ситуация, потому что мы не можем точно определить, что со мной не так.
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Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
В общевойсковой академии ВС РФ прошло заседание ученого совета
11 апреля в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» состоялось заседание ученого совета под руководством начальника Главного штаба - первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Василия Тонкошкурова.
Обновлено в 10:48
Происшествия
При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина
Козырек обрушился в здании Московского планетария, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 12:55
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Общество
В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.
Обновлено в 13:03
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России
В казахстанских госорганах начался процесс рассмотрения вывода аэродром Байконур из-под аренды России сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Политика
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.
Обновлено в 10:47
Общество
В Москве откроют классы по киберспорту
В Москве появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов.
Обновлено в 11:58
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Кино
Разлогов: Фильм «Братство» сняли с ММКФ из-за возмущения афганцев
На закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля вместо картины «Братство» Павла Лунгина покажут документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым».
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Политика
Эквадор отказал Ассанжу в убежище
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище.
Обновлено в 05:38
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20