Футбол
Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меняЧемпионат 11:53
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле
Обновлено в 04:06
Политика
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 31 августа
Ранее Вихарева вместе с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Александром Соловьевым и координатором московского отделения «Открытой России» Татьяной Усмановой подавала заявку на проведение митингов на 100 тыс. человек 24 августа.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Названы все цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro для Европы
Названы все цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro для Европы были онлайн магазином, где указано, что он будет доступен в двух конфигурациях и четырех вариантах цвета корпуса.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено 18 августа в 17:23
Общество
Энергетическая компания Shell и авиаперевозчик British Airways начнут производить авиатопливо из мусора
Обновлено в 12:05
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа
Макрон, комментируя визит президента России, отметил, что наша страна является европейской, поэтому имеет право состоять в европейской семье.
Обновлено вчера в 17:33
Здоровье
В столице отменили лишнюю медсправку для воспитанников детсадов
По новым правилам, семья получит напрямую информацию, что она находится в зоне карантина.
Обновлено в 06:20
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Политика
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Минздраву предложили опробовать на себе советы по укреплению здоровья
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил Минздраву опробовать на сотрудниках своих учреждений рекомендации, касающиеся питания, штрафов за перекуры и тестирования на алкоголь.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Врачи извлекли из желудка 16-летней девушки огромный ком волос
В Новосибирске провели необычную операцию. За медицинской помощью обратилась 16-летняя девушка. Ее беспокоили боли в области живота.
Обновлено в 10:05
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде обзавелся названием
Стало известно официальное название нового фильма о Джеймсе Бонде. Он будет озаглавлен «Нет времени умирать».
Обновлено в 12:46
Футбол
Акинфеев уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол
Обновлено в 08:32
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
Правительство уходит в отставку Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил об отставке.
Обновлено в 12:46
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Пётр Буслов в начале 2020 года выпустит в прокат фильм с Нагиевым
Новый фильм в жанре чёрная комедия выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов.
Обновлено в 07:52
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Футбол
Слуцкий опубликовал фотографию из «Макдоналдс»
Обновлено в 03:36