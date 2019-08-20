Футбол

Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меняЧемпионат 11:53

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
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Нидерландский футболист. Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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