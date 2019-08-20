Футбол
Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меняЧемпионат 11:53
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
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Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
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МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
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Политика
Президент Италии принял отставку главы правительства
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Общество
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Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.
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Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
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Происшествия
Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета
Два гражданина России погибли в Греции при крушении вертолета, сообщили РИА Новости в посольстве в Афинах.
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Политика
Учителя пока не мешают выборам Мосгордумы
Профсоюз «Учитель» призвал их задуматься об участии в работе избиркомов Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали «заведомо неправовыми».
Обновлено в 16:00
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Финансы
Российские банки нарастили прибыль в полтора раза
Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 07:00
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 11:21
Политика
Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены
Обновлено вчера в 18:39
Общество
На платформе «Добродел» запустили сервис «Подмосковные стройки»
На платформе «Добродел» запустили мобильное приложение «Подмосковные стройки», сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:46
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби
ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Росгвардия ознакомилась с обращением СПЧ о необоснованности применения силы на митингах
Росгвардия ознакомилась с содержанием обращения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу необоснованного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.
Обновлено в 14:19
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Никаких предварительных планов относительно встречи с Владимиром Зеленским нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 августа, комментируя состоявшуюся накануне встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
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Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
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В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
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Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
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В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка
17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.
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Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке
Мария Захарова призвала Анкару содействовать в оказании помощи пострадавшей в турецком Бодруме девочке из России.
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Политика
Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа
«Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы», — поделился Макрон.
Обновлено вчера в 17:33
Кино
«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии
Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
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