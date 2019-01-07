Вингер "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал интерес, который к нему проявляет "Интер".

Роббен: «Горд, что мной интересуется „Интер“»

Спорт день за днем

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Общество Общество The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.

Политика Политика Глава Всемирного банка уходит в отставку Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.

Политика Политика Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Происшествия Происшествия Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.

Происшествия Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Политика Политика Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.

Происшествия Происшествия Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.

Религия Религия Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.

Кино Кино Скончался актер Уильям Морган Шеппард В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Происшествия Происшествия В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции

Политика Политика В Габоне военные объявили о захвате власти

Политика Политика Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.

Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику "Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Политика Политика В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.

Экономика Экономика В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.

Культура Культура Умер писатель и историк Николай Лисовой На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.

Происшествия Происшествия Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.

Политика Политика Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

Происшествия Происшествия Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.

Политика Политика Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Кино Кино В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус» В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Общество Общество Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.