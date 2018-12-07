Футбол

Защитник «Арсенала» пропустит до 9 месяцев
News.ru
07:55

Сроки восстановления футболиста составят до девяти месяцев. В текущем сезоне чемпионата Англии Холдинг провел 10 матчей, заработав одно предупреждение.
News.ru07:55

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Роб Холдинг выбыл из строя до конца сезона

Спорт-Экспресс07:36

Холдинг пропустит от 6 до 9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена

Чемпионат07:24

Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит 6-9 месяцев из-за травмы

РИА Новости07:20

Холдинг не поможет «Арсеналу» в этом сезоне

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«Арсенал» подтвердил, что Холдинг выбыл до конца сезона

Soccer.ru07:28

«Арсенал» потерял Холдинга до конца сезона

Sport24.ru07:14

Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит 6-9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки

Sports.ru07:14
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
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ЦСКА обыграл «Енисей» в молодежном первенстве

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Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»

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Пранделли назначен на пост главного тренера «Дженоа»

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Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

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Адвокат жены Глушакова заявил, что футболист пытается подойти к разводу «креативно»

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Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
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«Краснодар» всё ещё требует расторгнуть контракт с Мамаевым

В палате РФС по расторжению споров заявили, что "Краснодар" не отозвал обращение по поводу расторжения контракта с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
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«Манчестер Юнайтед» собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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