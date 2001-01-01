Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что все еще чувствует себя новичком в этой команде. 27-летний алжирец присоединился к "горожанам" 10 июля 2018 года.

Рияд Махрез: «Все еще чувствую себя новичком в „Манчестер Сити“»

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