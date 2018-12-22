Футбол

«Ривер Плейт» занял третье место на клубном чемпионате мира
Sportbox.RU
10:27

Аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» и занял третье место на клубном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:0. Первый гол в матче на 24-й минуте забил Бруно Сукулини.
Sportbox.RU10:27

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«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место на клубном чемпионате мира

Спорт-Экспресс10:34

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» и занял 3-е место на клубном чемпионате мира

Чемпионат10:28

«Ривер Плейт» занял третье место на клубном чемпионате мира

Sportbox.RU10:27

«Ривер Плейт» занял третье место на клубном чемпионате мира

Матч ТВ10:27

«Ривер Плейт» разгромил «Касима Антлерс» в матче за третье место Клубного чемпионата мира

Советский спорт10:24

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму Антлерс» в матче за третье место на клубном чемпионате мира

Sport24.ru10:24

Клубный ЧМ. «Реал» в финале встретится с «Аль-Айном», «Ривер» разнес «Касиму» в матче за 3-е место

Sports.ru03:30
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