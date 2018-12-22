Футбол
Аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» и занял третье место на клубном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:0. Первый гол в матче на 24-й минуте забил Бруно Сукулини.
Sportbox.RU10:27
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