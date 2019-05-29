«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной АмерикиСпорт-Экспресс вчера в 22:31

Гол, принесший аргентинской команде победу по сумме двух встреч, был забит на 91-й минуте. В первой игре бразильский коллектив одержал минимальную победу.

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