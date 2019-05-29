Футбол

«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной АмерикиСпорт-Экспресс вчера в 22:31

Гол, принесший аргентинской команде победу по сумме двух встреч, был забит на 91-й минуте. В первой игре бразильский коллектив одержал минимальную победу.
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Суперкубок Южной Америки. Ривер Плейт- Атлетико Паранаэнсе. Ответный матч

Матч ТВвчера в 20:20

«Ривер Плейт» — обладатель Суперкубка Южной Америки

Sport24.ruвчера в 22:32

«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки

Спорт-Экспрессвчера в 22:31

«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки

Чемпионатвчера в 22:49

Букмекеры: Суперкубок Америки будет проведен в России?

ODDS.ruвчера в 15:05

«Ривер Плейт» в третий раз выиграл Суперкубок Южной Америки

Sports.ruвчера в 11:10

«Ривер Плейт» - «Атлетико Паранаэнсе»: отыграться любой ценой

Все про Спорт ру29 мая в 09:59
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Политика

Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия

В новосибирском метрополитене остановились поезда

Обновлено в 05:17
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце

Обновлено в 04:48
Происшествия

ФСБ выявила крупное хищение у предприятия «Росатома»

Томское управление ФСБ выявило схему по хищению средств входящего в «Росатом» центра вывода из эксплуатации реакторов.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео

На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Экономика

Счетная палата сообщила о неиспользованных 1,5 трлн рублей маткапитала

Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года составила 1,5 трлн руб. Эту сумму необходимо сокращать за счет расширения возможностей его использования, считает аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
Обновлено в 03:25
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу

Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31
Наука

Окаменелости 259 вымерших рыб оказались единым косяком

Лишь две из 259 рыб оказались расположены достаточно далеко от остальной стаи, их ученые исключили из моделирования.
Обновлено 29 мая в 10:05
Спорт

Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 03:47
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных бесследно исчез после развода

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных бесследно исчез после того, как оформил развод.
Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Игры

Распродажа в GOG. Скидки до 90%, игру от авторов Myst отдают бесплатно

Скидки распространяются на более чем 2 тысячи игр и доходят до 90 процентов.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора

Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Транспорт

Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро

Лапытов сообщил, что на Некрасовской линии будут курсировать новое поколение поезда "Москва".
Обновлено в 04:40
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Суперкубок Либертадорес
Международный футбольный турнир среди клубов Южной Америки. Проводился ежегодно в 1988-1997. Иногда непосредственно на русский язык транслитерируется как Суперкопа.
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