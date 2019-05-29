Футбол
«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной АмерикиСпорт-Экспресс вчера в 22:31
Гол, принесший аргентинской команде победу по сумме двух встреч, был забит на 91-й минуте. В первой игре бразильский коллектив одержал минимальную победу.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
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Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
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Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
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Авто
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
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Происшествия
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На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
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Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР
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Обновлено в 03:11
Экономика
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Обновлено в 03:25
Музыка
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Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
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Шоу-бизнес
Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31
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Окаменелости 259 вымерших рыб оказались единым косяком
Лишь две из 259 рыб оказались расположены достаточно далеко от остальной стаи, их ученые исключили из моделирования.
Обновлено 29 мая в 10:05
Спорт
Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры
Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 03:47
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных бесследно исчез после развода
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных бесследно исчез после того, как оформил развод.
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Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Игры
Распродажа в GOG. Скидки до 90%, игру от авторов Myst отдают бесплатно
Скидки распространяются на более чем 2 тысячи игр и доходят до 90 процентов.
Обновлено в 05:56
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
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Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора
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Обновлено в 05:27
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Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Лапытов сообщил, что на Некрасовской линии будут курсировать новое поколение поезда "Москва".
Обновлено в 04:40