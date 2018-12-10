Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
Вести.Ru
вчера в 17:42

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес. В ответном матче финала он в дополнительное время одержал победу над принципиальным соперником "Бокой Хуниорс" со счетом 3:1. Обе команды представляют Буэнос-Айрес.
Вести.Ruвчера в 17:42

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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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