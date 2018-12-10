Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок ЛибертадоресВести.Ru17:42
Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес. В ответном матче финала он в дополнительное время одержал победу над принципиальным соперником "Бокой Хуниорс" со счетом 3:1. Обе команды представляют Буэнос-Айрес.
Вести.Ru17:42
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