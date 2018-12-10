Футбол

«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес
РИА Новости
17:33

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей. Встреча в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", в которой хозяином был "Ривер Плейт", завершилась со счетом 3:1 после двух дополнительных таймов по 15 минут.
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Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»

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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
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