Футбол

«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес
РИА Новости
вчера в 17:33

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей. Встреча в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", в которой хозяином был "Ривер Плейт", завершилась со счетом 3:1 после двух дополнительных таймов по 15 минут.
РИА Новостивчера в 17:33

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