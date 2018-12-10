Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
Вести.Ru
17:42

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес. В ответном матче финала он в дополнительное время одержал победу над принципиальным соперником "Бокой Хуниорс" со счетом 3:1. Обе команды представляют Буэнос-Айрес.
Вести.Ru17:42

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Кинтеро признан лучшим игроком финала Кубка Либертадорес

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«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес

Газета.Ru17:15

«Ривер Плейт» - обладатель Кубка Либертадорес

Soccer.ru17:03

Кубок Либертадорес. Финал. 2-й матч. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» – 3:1

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Sports.ru19:29

Скандал окончен: «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес

Спорт-Экспресс17:40

Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»

Бомбардир.ру17:03
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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