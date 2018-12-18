Ривер Плейт Спортивный клуб

Аргентинский спортивный клуб из города Буэнос-Айрес, наиболее известный благодаря выступлениям футбольной команды. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины по футболу, что является национальным рекордом. Также команда четыре раза выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.