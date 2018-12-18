Футбол

«Ривер Плейт» - «Аль-Айн»: ждать ли уверенной победы «миллионеров»?
Все про Спорт ру
вчера в 09:24

«Ривер Плейт» лишь недавно выиграл Кубок Либертадорес и имеет возможность обзавестись еще одним трофеем.
Все про Спорт рувчера в 09:24

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«Ривер Плейт» - «Аль-Айн»: ждать ли уверенной победы «миллионеров»?

Все про Спорт рувчера в 09:24

«Ривер Плейт» — «Аль-Айн». Прогноз и ставки на матч Клубного кубка мира ФИФА 18 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 01:09
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
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Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" одолел "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги, сообщает "Советский спорт".
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«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

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В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
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"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
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Спортивный клуб
Аргентинский спортивный клуб из города Буэнос-Айрес, наиболее известный благодаря выступлениям футбольной команды. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины по футболу, что является национальным рекордом. Также команда четыре раза выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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