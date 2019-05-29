Футбол

Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает НеймараЧемпионат 03:42

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Ривалдо призвал «Барселону» вернуть Неймара, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Sport24.ru03:53

Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

Матч ТВ05:20

Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

Sportbox.RU05:20

Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара

Чемпионат03:42

Ривалдо: «„Барселоне“ не хватает Неймара для победы в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.ру05:26

Ривалдо: «„Барселоне“ не хватает Неймара для победы в Лиге чемпионов»

Sports.ru04:49

Ривалдо: «Если „Барселона“ хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара»

Бомбардир.ру04:20
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Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Теннис

Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
Обновлено в 06:32
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:38
Футбол

«Арсенал» проведёт сборы в Туле и Австрии

«Канониры» проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш». Второй сбор пройдёт в Лиенце (Австрия) с 27 июня по 7 июля.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Игры

СМИ: Borderlands 2 получит новое дополнение, которое свяжет её с Borderlands 3

Обновлено в 05:33
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 04:43
Экономика

Иностранные банки игнорируют россиян, опасаясь санкций

Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России.
Обновлено в 06:05
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Общество

Мировые автоконцерны попросили ФСБ защитить их от кубанских судей

Несколько крупных мировых автоконцернов пожаловались в российские силовые и надзорные ведомства на районные суды Краснодара, которые якобы участвуют в мошеннической схеме, пишет РБК.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
Обновлено в 01:37
Общество

Жена осужденного азербайджанского банкира за день потратила в Лондоне 30 тысяч фунтов на конфеты

Жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева Замира — первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств, — за один день потратила в кафе лондонского универмага Harrods 30 тысяч фунтов стерлингов (38 тысяч долларов).
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос

Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Бразильский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
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